В Казахстане изменились правила регистрации транспортных средств

С 23 апреля 2024 года в спецЦОНах страны при регистрации транспортных средств будут принимать обязательное нотариальное удостоверение договоров купли-продажи автомобиля, передаёт BaigeNews. При этом будет отменена письменная форма сделки (ПФС).

Данные изменения направлены на обеспечение прозрачности при оказании государственных услуг. Отметим, что в случае, если граждане не желают нотариально заверять сделки купли-продажи авто для перерегистрации, то они могут переоформить транспортное средство онлайн через приложения банков второго уровня.

Помимо этого, с 23 апреля кандидаты в водители смогут сдавать экзамены на получение прав только после окончания автошкол. Пункты, допускающие самоподготовку кандидатов в водители, претендующих на получение прав категории А и В, а также А1 и В1, удалены из правил приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений.

Отметим, что новшества стали возможными благодаря внесению изменений и дополнений в Правила регистрации и учета транспортных средств, а также подготовки водителей. Это было необходимо для повышения эффективности административных процессов и обеспечения более высокого уровня безопасности дорожного движения

Изменения разработаны Комитетом административной полиции МВД РК и основаны на положениях Закона Республики Казахстан "О дорожном движении". Всего в правила внесены 53 поправки.

Они прошли через публичное обсуждение, антикоррупционную экспертизу и одобрены общественным советом по вопросам деятельности ОВД и Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".