Министерство транспорта РК обновило правила перевозок пассажиров, багажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом. Соответствующий приказ вступит в силу с 22 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно новым правилам, продажа билетов на пассажирские поезда теперь начинается за 45 суток до отправления и завершается за 10 минут до отправления поезда. Для пригородных поездов билеты можно приобрести за 10 суток до отправления, также до 10 минут до отхода состава.

Продажа билетов стартует с 07:00 по времени Астаны. При этом на промежуточных станциях режим продажи устанавливается перевозчиком.

Изменения для пассажиров с инвалидностью

Новыми правилами введён чёткий порядок оформления билетов в специализированные купе для лиц с инвалидностью, а также предоставления льгот:

Билеты в специальные купе оформляются: лицам с инвалидностью 1 группы; детям с инвалидностью (до 18 лет); лицам, направляющимся по неотложным медицинским показаниям, и их сопровождающим.

Билеты оформляются в кассах за 7 суток до отправления при предъявлении подтверждающих документов.

Также вводится единый порядок оформления льготных и бесплатных билетов: при покупке необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу.

50% скидка на проезд сохраняется для всех групп инвалидности и сопровождающих лиц (1, 2 группы и детей до 18 лет), но распространяется только на социально значимые маршруты. На коммерческих — льготы устанавливаются перевозчиком по своему усмотрению.

Возврат билетов и компенсации

Если пассажир отказывается от поездки из-за опоздания согласованного поезда по вине перевозчика, то стоимость билета и все сборы возвращаются в полном объеме.

Кроме того, в случае опоздания поезда, пассажиру полагается компенсация — 3% от стоимости билета за каждый полный час задержки, но не более общей стоимости проезда. Для получения выплаты необходимо:

составить акт на станции прибытия;

подать заявление с билетом в течение 6 месяцев.

Цены и тарифы: что известно

Ранее в Минтрансе заявляли, что повышения цен на билеты не планируется. Однако с 1 октября 2024 года стоимость билетов в поездах всё же была увеличена, что в ведомстве объяснили необходимостью обновления подвижного состава.

Также в феврале 2025 года было подтверждено, что индексация тарифов уже проведена в марте в связи с уровнем инфляции, и дополнительных повышений в этом году не ожидается.