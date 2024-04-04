В Казахстане изменились правила перевода детей в другую школу
Сегодня, 18:02
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Сегодня, 18:02Сегодня, 18:02
39Фото: gov.kz
В Казахстане сняли ограничение на перевод детей из школы в школу только в период каникул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
С 1 апреля по 31 августа 2024 года принимаются заявки для поступления в первый класс. Родители могут подать документы своих детей на веб-портале электронного правительства egov.kz.
При этом, как отметили в ведомстве, в лицеи и гимназии дети пойдут без экзаменов.
"Кроме того, снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул. Таким образом, согласно новым правилам, есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства", - говорится в сообщении.
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