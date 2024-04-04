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В Казахстане изменились правила перевода детей в другую школу

Сегодня, 18:02
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gov.kz Сегодня, 18:02
Сегодня, 18:02
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Фото: gov.kz

В Казахстане сняли ограничение на перевод детей из школы в школу только в период каникул, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

С 1 апреля по 31 августа 2024 года принимаются заявки для поступления в первый класс. Родители могут подать документы своих детей на веб-портале электронного правительства egov.kz.

При этом, как отметили в ведомстве, в лицеи и гимназии дети пойдут без экзаменов.

"Кроме того, снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул. Таким образом, согласно новым правилам, есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства", - говорится в сообщении.

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