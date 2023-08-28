В Казахстане изменили размер туристских взносов для иностранцев

Новые правила уплаты туристского взноса для иностранцев вступили в силу в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта.

С 1 августа вступили в силу новые правила уплаты туристского взноса для иностранцев.

Согласно приказу министра культуры и спорта РК от 14 июля 2023 года, к туристскому взносу применяются фиксированные ставки от 0,2 до 0,5 МРП, которые определяют местные маслихаты.

"При этом размер взноса определяется на основе статистических данных по туристскому потоку за аналогичный период прошлого года. Если иностранных туристов стало меньше, чем годом ранее, то маслихат может снизить ставку до минимальной. Если число туристов выросло, размер взноса можно увеличить в пределах установленных сумм: 0,2 МРП, 0,3 МРП, 0,4 МРП и 0,5 МРП. Допускается изменение размеров ставок туристского взноса в зависимости от сезонности, но не чаще двух раз в год", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала 2023 года в бюджеты акиматов за счет туристских взносов со стороны иностранцев поступило около 314 млн тенге.