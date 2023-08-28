  • 28 Августа, 16:44
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В Казахстане изменили размер туристских взносов для иностранцев

Сегодня, 15:15
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Baigenews.kz Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
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Фото: Baigenews.kz

Новые правила уплаты туристского взноса для иностранцев вступили в силу в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта.

С 1 августа вступили в силу новые правила уплаты туристского взноса для иностранцев.

Согласно приказу министра культуры и спорта РК от 14 июля 2023 года, к туристскому взносу применяются фиксированные ставки от 0,2 до 0,5 МРП, которые определяют местные маслихаты.

"При этом размер взноса определяется на основе статистических данных по туристскому потоку за аналогичный период прошлого года. Если иностранных туристов стало меньше, чем годом ранее, то маслихат может снизить ставку до минимальной. Если число туристов выросло, размер взноса можно увеличить в пределах установленных сумм: 0,2 МРП, 0,3 МРП, 0,4 МРП и 0,5 МРП.  

Допускается изменение размеров ставок туристского взноса в зависимости от сезонности, но не чаще двух раз в год", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с начала 2023 года в бюджеты акиматов за счет туристских взносов со стороны иностранцев поступило около 314 млн тенге.  

"Туристский взнос для иностранцев взимается в Казахстане с начала этого года. Однако, по итогам встреч с предпринимателями и представителями гостиничного бизнеса, было принято решение пересмотреть размер туристского взноса. Раньше он исчислялся в процентах от стоимости проживания, а не в МРП.

Подобные взносы – это общемировая практика, которая не вызывает у иностранных туристов неудобств, но позволяет пополнить бюджеты акиматов.

В настоящее время прорабатывается вопрос по определению категорий лиц, которые будут освобождены от уплаты турвзноса. Однако это требует внесения изменений в законы, поэтому может потребоваться длительное время", – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

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