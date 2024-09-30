В Казахстане изменили правила оказания медпомощи лицам с хроническими заболеваниями
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Министр здравоохранения приказом от 25 сентября 2024 года внес изменения в правила организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями касательно периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований, передаёт BaigeNews.
"Динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляется в целях предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и проведения медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, независимо от форм собственности по месту прикрепления к субъектам здравоохранения", - говорится в документе.
К слову, Динамическое наблюдение осуществляют специалисты ПМСП и профильные специалисты в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС.
Лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения.
Лица с хроническими заболеваниями подлежат учету и дальнейшему динамическому наблюдению мультидисциплинарной группой (МДГ).
"Состав МДГ утверждается первыми руководителями организаций здравоохранения и включает специалистов для обеспечения комплексного и индивидуального подхода к оказанию медицинской помощи: врач ПМСП; профильные специалисты в зависимости от характера заболевания пациента; медицинские сестры (участковой, расширенной практики, общей практики); психолог; социальный работник", - добавили в Минздраве.
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