В Казахстане изменили правила оказания медпомощи лицам с хроническими заболеваниями

Министр здравоохранения приказом от 25 сентября 2024 года внес изменения в правила организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями касательно периодичности и сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований, передаёт BaigeNews.

"Динамическое наблюдение лиц с хроническими заболеваниями осуществляется в целях предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и проведения медицинской реабилитации в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, независимо от форм собственности по месту прикрепления к субъектам здравоохранения", - говорится в документе.

К слову, Динамическое наблюдение осуществляют специалисты ПМСП и профильные специалисты в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС.



Лица с хроническими заболеваниями, подлежащие динамическому наблюдению, обеспечиваются лекарственными средствами в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения.



Лица с хроническими заболеваниями подлежат учету и дальнейшему динамическому наблюдению мультидисциплинарной группой (МДГ).