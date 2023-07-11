В Казахстане изменили границы трёх областей

Фото: Baigenews.kz/Mukhtar Holdorbekov

В Казахстане изменили границы Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, и установили границы области Абай. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанное премьером, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Zan.gov.kz.

Теперь, согласно Закону "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", из состава Восточно-Казахстанской области исключены и переданы в состав области Абай города Семей и Курчатов, а также районы Ақсуат, Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский и Урджарский. Их общая площадь составляет 18536,6 тысячи гектаров.

Из Павлодарской области в Абайскую передан город Курчатов общей площадью 11000 гектаров.

Теперь территория ВКО общей площадью 9785,9 тысячи гектаров располагается в пределах границ городов Усть-Каменогорск и Риддер, районов Алтай и Самар, Глубоковского, Зайсанского, Катон-Карагайского, Курчумского, Тарбагатайского, Уланского, Шемонаихинского районов.

Северная граница области теперь проходит по казахстанско-российской государственной границе; западная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении области Абай; южная и восточная границы проходят по казахстанско-китайской

государственной границе.

Территория Павлодарской области площадью 12464,5 тысячи гектаров находится в пределах границ городов Павлодар, Экибастуз и Аксу, Актогайского, Баянаульского, Железинского, Иртышского, Майского, Павлодарского, Успенского, Щербактинского районов, районов Аққулы и

Тереңкөл.

Северная граница Павлодарской области проходит по казахстанско-российской государственной границе; северо-западная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении Северо-Казахстанской области; восточная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении области Абай; западная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении Акмолинской области; южная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении Карагандинской области.

Территория области Абай площадью 18547,6 тысячи гектаров теперь расположилась в пределах границ городов Семей и Курчатов, района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Кокпектинского и Урджарского районов.

Её северная граница проходит по казахстанско-российской государственной границе, находящейся в административном подчинении Павлодарской области; западная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении Карагандинской и Павлодарской областей; южная граница проходит по существующим границам территорий, находящихся в административном подчинении области Жетісу; юго-восточная граница проходит по казахстанско-китайской государственной границе; восточная граница проходит по границам территорий, находящихся в административном подчинении Восточно-Казахстанской области.

Напомним, предложение о переводе Курчатова в юрисдикцию Абайской области на рассмотрение регионального маслихата в апреле этого года внёс глава управления земельных отношений города. Он аргументировал это тем, что Абайская область образована из восьми районов Восточно-Казахстанской области и Семея. В её состав включен и Курчатов, который находился в черте Павлодарской области, но фактически подчинялся ВКО.