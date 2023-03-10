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inform.kz Сегодня, 08:02
166
Сегодня, 08:02
166
Фото: inform.kz

В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя

Профессиональный праздник педагогов – День учителя – будет отмечаться в Казахстане 5 октября. Соответствующее постановление принято правительством, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира.

День учителя – это профессиональный праздник всех работников сферы образования. День, когда отмечаются роль и заслуги педагогов, их неоценимый вклад в развитие общества.

По данным министерства просвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

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#День учителя #празднование #дата
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:02
166
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