В Казахстане изменили дату празднования Дня учителя

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Профессиональный праздник педагогов – День учителя – будет отмечаться в Казахстане 5 октября. Соответствующее постановление принято правительством, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира.

День учителя – это профессиональный праздник всех работников сферы образования. День, когда отмечаются роль и заслуги педагогов, их неоценимый вклад в развитие общества.



По данным министерства просвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.