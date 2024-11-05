В Казахстане изменилась процедура рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца

Сообщается, что теперь лица, пожелавшие получить статус беженцев, должны проходить обязательный медицинский осмотр (ранее было обязательное медицинское освидетельствование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на приказ министра труда и социальной защиты населения РК.

Для этого заявителю выдается направление на обязательный медицинский осмотр на отсутствие заболеваний, указанных в перечне заболеваний, утвержденном приказом МЗ РК от 30 сентября 2011 года № 664 "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в Республику Казахстан".

Для прохождения обязательного медицинского осмотра устанавливается срок продолжительностью 10 рабочих дней после прохождения собеседования и заполнения опросного листа.