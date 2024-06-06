12 сибиреязвенных захоронений и 8 скотомогильников затопило из-за паводков в Казахстане

В результате паводков в Актобе, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях было подтоплено 12 сибиреязвенных захоронений, а также 8 скотомогильников в ЗКО. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в ведомстве, по мере отхода воды были взяты образцы почв с данных захоронений. После получения отрицательных результатов все захоронения были подвергнуты профилактической дезинфекции.

"В результате профилактических мероприятий, в том числе вакцинации животных против особо-опасных болезней удалось сохранить эпизоотическую ситуацию и предотвратить вспышки заболеваний. В настоящее время проводится профилактическая вакцинация от 23 болезней, запланировано проведение 178,2 млн. манипуляций. Вакцинация и диагностические исследования проводятся согласно плана. В целях выявления опасных и хронических инфекционных заболеваний животных запланировано проведение 74,9 млн диагностических исследований по 26 особо-опасным болезням животных", - проинформировал вице-министр.

Также по информации вице-министра, принимаются ветеринарно-санитарные меры по предотвращению ввоза и распространения возбудителей заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных.