В Казахстане искусственный интеллект внедрен в судебные процессы

В Казахстане искусственный интеллект внедрен в процессы по делам об административных правонарушениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд РК.

"Цифровой прогресс потребовал изменений и в судебной деятельности. Накануне расширена сфера роботизации за счет самого большого массива судебных дел – административных. Это статья 610 КоАП, предусматривающая нарушения водителями правил дорожного движения", - сообщили в Верховном суде.

В 2023 году по данной статье поступило 129 тысяч материалов. За 6 месяцев текущего года уже 83 тысячи.

"На все действия после поступления дела в суд уходит масса времени с вовлечением как судей, так и персонала судов. При роботизации рассмотрение дел ускорится. Понадобится всего 10 минут вместо 3 суток ранее. Судебный акт вступает в силу незамедлительно, тогда как было 10 суток", - добавили в судебном органе.

В целом в судебной системе ожидают, что с текущего месяца роботизацией будут охвачены более 1,5 тысячи дел ежемесячно, а при масштабировании на республику – свыше 100 тысяч в год или не менее трети всех дел.