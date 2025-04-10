В области Абай полиция объявила в розыск 13-летнего Қайсара Қайратұлы, который пропал днём 9 апреля, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщил его отец, подросток около 14:30 выехал из дома в селе Маканчи на зелёном электросамокате - направлялся в спортмодуль на тренировку по вольной борьбе, но домой так и не вернулся.

С тех пор о нём ничего не известно.

К слову, в поисках задействованы все силы Маканчинского районного отдела полиции: оперативно сформированы поисковые группы, мобилизован личный состав, помощь оказывают педагоги, сотрудники акимата и местные жители.

Полиция обращается ко всем, кто может располагать хоть какой-либо информацией о местонахождении Қайсара Қайратұлы: пожалуйста, немедленно позвоните по номеру 102 или обратитесь в ближайший отдел полиции.

Любая деталь может быть важной. Не оставайтесь в стороне.

Ранее мы сообщали, что находившегося 6 лет в международном розыске задержали в Туркестанской области.