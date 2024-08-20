В Казахстане хотят запретить владельцам праворульных авто работать на такси

Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, как будут снижать аварийность с участием такси, передаёт BaigeNews.kz.

"Подписали соответствующий меморандум с агрегатором InDriver, который предусматривает отказ от регистрации праворульных машин. Праворульные машины - по ним законом запрещено осуществлять деятельность такси, поэтому и InDriver, и Яндекс не будут у себя их регистрировать. До 1 января агрегаторы у себя проведут инвентаризацию, выявят праворульные и ограничат доступ", - сказал Марат Карабаев.

Такие меры, по его словам, напрвлены на обеспечение безопасности пассажиров.