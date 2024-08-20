В Казахстане хотят запретить владельцам праворульных авто работать на такси
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Министр транспорта Марат Карабаев рассказал, как будут снижать аварийность с участием такси, передаёт BaigeNews.kz.
"Подписали соответствующий меморандум с агрегатором InDriver, который предусматривает отказ от регистрации праворульных машин. Праворульные машины - по ним законом запрещено осуществлять деятельность такси, поэтому и InDriver, и Яндекс не будут у себя их регистрировать. До 1 января агрегаторы у себя проведут инвентаризацию, выявят праворульные и ограничат доступ", - сказал Марат Карабаев.
Такие меры, по его словам, напрвлены на обеспечение безопасности пассажиров.
"Есть праворульные, которые переделаны на леворульные. Они несут опасность для здоровья наших граждан и угрожают безопасности передвижения. Интернет-провайдеры будут проводить ревизию и такие машины тоже будут выявлять и отключать с 1 января. МВД будет предоставлять список часто нарушающих, которые также будут отключены от системы агрегаторов. Как авто, так и граждан", - резюмировал министр.