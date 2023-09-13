В Казахстане хотят запретить строительство многоэтажек без школ поблизости

Запретить разрешение на строительство многоэтажек, если там нет готовых школ, детских садов и социальной инфраструктуры предлагают депутаты Казахстана. Об этом сообщил мажилисмен Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Если говорить о ситуации, связанной с большим количеством детей в школах, количество трехсменных школ сильно не уменьшилось, в том числе, потому что идет застройка в наших мегаполисах там, где нет готовой социальной инфраструктуры. Там, где активная застройка, так называемых "человейников", учатся в три смены. Но дети не виноваты в том, что, когда выдавали разрешение на строительство таких многоэтажных жилых домов, акимат не учел такие очевидные вещи", - сообщил журналистам в кулуарах Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Для решения проблемы депутаты предлагают внести поправки в законы страны.