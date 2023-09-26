В Казахстане хотят запретить продажу энергетиков лицам до 21 года
Вчера, 13:39
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Вчера, 13:39Вчера, 13:39
788Фото: inbusiness.kz
Глава Минздрава Ажар Гиният высказалась о возможности запрета продажи энергетических напитков лицам до 21 года в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"На сегодняшний день в рамках законопроекта "О здоровье народа" рассматривается в Мажилисе норма, инициированная депутатами о запрете продажи энергетических напитков лицам до 21 года", - сказала Ажар Гиният.
Она добавила, что Минздрав эту норму поддерживает из-за того, что молодёжь, дети, употребляя энергетические напитки, вредят своему здоровью.
"Данная норма ещё обсуждается, она не принята. Ожидаем, что данный законопроект в ближайшее время будет направлен в Сенат", - резюмировала глава Минздрава.
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