  • 27 Сентября, 04:02
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В Казахстане хотят запретить продажу энергетиков лицам до 21 года

Вчера, 13:39
АВТОР
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inbusiness.kz Вчера, 13:39
Вчера, 13:39
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Фото: inbusiness.kz

Глава Минздрава Ажар Гиният высказалась о возможности запрета продажи энергетических напитков лицам до 21 года в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день в рамках законопроекта "О здоровье народа" рассматривается в Мажилисе норма, инициированная депутатами о запрете продажи энергетических напитков лицам до 21 года", - сказала Ажар Гиният.

Она добавила, что Минздрав эту норму поддерживает из-за того, что молодёжь, дети, употребляя энергетические напитки, вредят своему здоровью.

"Данная норма ещё обсуждается, она не принята. Ожидаем, что данный законопроект в ближайшее время будет направлен в Сенат", - резюмировала глава Минздрава.

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