В Казахстане хотят внедрить онлайн-тестирование для получения прав

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал о возможности внедрения в Казахстане опции по сдаче экзаменов на получение водительских прав онлайн, передаёт BaigeNews.kz.

"Мой вопрос адресован Министерству цифрового развития и Министерству внутренних дел. Традиционный вопрос, который задают нам на встречах избиратели, касается процедуры сдачи экзаменов на водительские права. Понятно, что максимальная централизация этой процедуры была сделана для того, чтобы побороть ту коррупцию, которая процветала, когда было много точек сдачи экзаменов. Однако здесь, похоже, мы немного перестарались и получили другие последствия - это очереди, отсутствие территориальных отделений для сдачи экзаменов, нехватка полигонов и неисправность оборудования, которое слишком часто используется и другие проблемы", - сказала депутат Екатерина Смышляева.

Она поинтересовалась, какие решения будут приниматься в этой сфере.