В Казахстане хотят внедрить онлайн-тестирование для получения прав
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказал о возможности внедрения в Казахстане опции по сдаче экзаменов на получение водительских прав онлайн, передаёт BaigeNews.kz.
"Мой вопрос адресован Министерству цифрового развития и Министерству внутренних дел. Традиционный вопрос, который задают нам на встречах избиратели, касается процедуры сдачи экзаменов на водительские права. Понятно, что максимальная централизация этой процедуры была сделана для того, чтобы побороть ту коррупцию, которая процветала, когда было много точек сдачи экзаменов. Однако здесь, похоже, мы немного перестарались и получили другие последствия - это очереди, отсутствие территориальных отделений для сдачи экзаменов, нехватка полигонов и неисправность оборудования, которое слишком часто используется и другие проблемы", - сказала депутат Екатерина Смышляева.
Она поинтересовалась, какие решения будут приниматься в этой сфере.
"Что касается системных мер – на сегодня рассматриваем вопрос возможного внедрения онлайн – тестирования с применением прокторинга. Такие механизмы применяются в развитых странах – США, Великобритании, Австралии. Вопрос чувствительный, поэтому требует такой очень тщательной проработки. Это то, что касается теоретической части. Что касается практической части – с IT компаниями сегодня смотрим варианты внедрения соответствующих алгоритмов компьютерного зрения, который будет осуществлять фиксацию сдачи экзамена. То есть это поможет снизить расходы на оборудование, на датчики и граждане смогут проезжать на своих авто в сопровождении родственников понятное дело. Такие меры рассмотрим", - сказал в ответ Жаслан Мадиев.
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