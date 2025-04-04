За два года в Казахстане значительно увеличилось количество случаев нападения бродячих и безнадзорных животных на людей, передаёт BaigeNews.kz.

Аналитики ranking.kz сообщают, что по данным из ответа премьер-министра страны Олжаса Бектенова на запрос депутатов Мажилиса, в прошлом году в РК было зафиксировано 37,9 тыс. фактов, когда собаки нападали на детей и взрослых. Из них 55,5% пришлось на нападения бродячих животных: 21 тыс. случаев. Домашние собаки нападали на людей реже: 16,9 тыс. случаев. Заметим: согласно данным, озвученным экспертами Министерства экологии и природных ресурсов РК, ранее, в 2022 году, насчитывалось лишь 22 тыс. случаев нападения бродячих и безнадзорных животных на людей. То есть за два года рост составил 72,3%.

С 2021 года в Казахстане действует закон "Об ответственном обращении с животными". Согласно статьям нормативного акта, действия властей в отношении безнадзорных животных должны соответствовать международному стандарту ОСВВ: "отлов — стерилизация — вакцинация — возврат". Только за прошлый год работники специальных служб отловили 267,5 тыс. безнадзорных животных. Теперь, спустя три года, депутаты и чиновники признали, что регулирование численности бродячих собак по принципу ОСВВ в РК не принесло ожидаемого результата. Численность животных ощутимо не уменьшилась (что предполагалось благодаря стерилизации), а вот жалоб на укусы стало значительно больше.

Изначально инициатива принятия законопроекта предполагала, что все животные должны быть чипированы. И если какая-то собака будет выброшена хозяином на улицу, специалисты службы отлова поймают её и по чипу определят владельца, которого накажут за безответственное отношение. Так, по задумке, можно будет отучить людей выбрасывать животных на улицу. Определение об обязательном чипировании вступило в силу с 1 сентября 2023 года. До того момента такой учёт животных был добровольным для владельцев. Цифровизацией проекта занимались специалисты Информационной системы учёта животных Tanba. Предлагаем в цифрах рассмотреть, как изменилась ситуация за этот период.

Согласно данным аналитики сервиса Tanba на 26 марта 2025 года, в Казахстане чипированы и поставлены на учёт в систему 305,5 тыс. животных. Из них 80,7% — домашние питомцы, 18,7% — бродячие и безнадзорные животные.

Социальная проблема нападения безнадзорных животных на людей стала основой для разработки поправок в законопроект "Об ответственном отношении к животным". Он уже больше года находится в Мажилисе Парламента. Теперь риторика решения проблемы с такими животными заключается в сравнении ценности здоровья и жизни детей и бездомных собак. Ключевое нововведение — отказ от стандарта ОСВВ и переход к так называемой системе безвозвратного отлова. Она предполагает эвтаназию бродячих животных через 15 суток, если за это время они не были востребованы новыми хозяевами, были больны или проявляли агрессию. Умерщвление безнадзорных (хозяйских) собак может быть совершено через 2 месяца содержания животного в приюте. Напомним: система с эвтаназией уже работала в Казахстане до вступления закона в действие и вызывала критику со стороны зоозащитников.

Законодатели предлагают также отказаться от действующего принципа вакцинации безнадзорных животных. Аргументация: если в дальнейшем собаку поймают и отправят на эвтаназию, нет смысла ставить ей прививки от бешенства, ведь эта процедура требует немалых вложений.

"Необходимость умерщвления больных, а также проявляющих немотивированную агрессию бродячих и безнадзорных животных обусловлена ограниченностью площадей содержания невостребованных животных в условиях существующей инфраструктуры пунктов отлова. Это существенно снижает эффективность их работы и требует дополнительных финансовых расходов на длительное содержание, целесообразность которого не очевидна", — говорится в проекте поправок в закон.

Статистика подтверждает: пунктов содержания и приютов для безнадзорных животных в отдельных регионах действительно откровенно мало.

В целом в РК действуют 104 пункта содержания и 29 приютов для безнадзорных животных. Лучше всего ситуация обстоит в Астане, где работают 12 организаций, принимающих собак и кошек на передержку. Также среди регионов выделяется Восточно-Казахстанская область, в которой функционируют 17 пунктов содержания и 3 приюта.

Изменится ли ситуация с нападениями безнадзорных животных на людей, станет понятно спустя год или два после введения поправок.