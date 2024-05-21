В Казахстане хотят ужесточить ПДД

Количество электрических самокатов и мопедов значительно увеличилось на дорогах общего пользования, передаёт BaigeNews. Несоблюдение владельцами правил дорожного движения, которое зачастую обусловлено их незнанием, приводит к авариям, в том числе с летальным исходом. В этой связи разработан законопроект, в котором закреплены понятие электросамоката, правила передвижения, а также права и обязанности их водителей. Данные меры позволили упорядочить их движение, а у полиции появились конкретные механизмы воздействия на указанную категорию участников движения.

"А учет мопедов, мокиков и скутеров сейчас не ведется, ответственность за нарушения несущественная, всего штраф 3 МРП, 11 тысяч тенге. Предлагается ввести их обязательная государственная регистрация и введение водительского удостоверения категории А1, выдается с 16 лет", - сказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на пресс-конференции на площадке СЦК.

Также пересечение одинарной сплошной линии приравнивалось к выезду на встречную полосу, скорость автобусов в населенном пункте снизилась до 50 км/ч.

На территории страны в три этапа проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", а с 20 по 31 мая проводится республиканская акция "Осторожно-дети!".