В Казахстане хотят ужесточить контроль за подготовкой водителей
МВД предлагает реформу.
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Качество подготовки водителей в Казахстане оставляет желать лучшего. Об этом заявил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев. По его словам, именно по вине водителей происходит 90% нарушений ПДД и ДТП, а нынешняя система обучения слишком упрощена, передаёт BaigeNews.kz.
В МВД предлагают ввести разрешительный порядок для автошкол, отменить самоподготовку и онлайн-обучение. Полицейские уверены, что водитель должен обучаться так же, как токарь, сварщик или сантехник - на уровне профессионального образования.
"Подготовку водителей настолько упростили, что они могут в течение 15 дней получить водительское удостоверение. Поэтому у нас на дорогах 90% нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортные происшествия - это именно по вине водителей транспортных средств. Мы считаем, что эту деятельность надо ужесточить, порядок навести", - отметил Султанбаев.
В министерстве изучают международный опыт и обсуждают с депутатами возможные реформы. В частности, позиция МВД - внедрить контроль через единый государственный орган.
"Что касается непосредственно приёма теоретического и практического экзамена в СпецЦОНах. Мы сегодня говорим о том, что подготовкой водителей занимаются бизнес-структуры, контролировать должно МВД, приём экзаменов осуществляет совсем другой госорган. Наша позиция такая - должен быть единый контроль. Мы готовы даже контрольную часть передать Правительству для граждан. Или же они должны передать нам всё, и чтобы всё это вместе один госорган контролировал. Если коротко сказать: "Когда пастухов много, овца погибает". Должен быть один хозяин. Один орган должен заниматься контролем. Тогда будет дисциплина", - сказал глава Комитета адмполиции.
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