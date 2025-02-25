Качество подготовки водителей в Казахстане оставляет желать лучшего. Об этом заявил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев. По его словам, именно по вине водителей происходит 90% нарушений ПДД и ДТП, а нынешняя система обучения слишком упрощена, передаёт BaigeNews.kz.

В МВД предлагают ввести разрешительный порядок для автошкол, отменить самоподготовку и онлайн-обучение. Полицейские уверены, что водитель должен обучаться так же, как токарь, сварщик или сантехник - на уровне профессионального образования.

"Подготовку водителей настолько упростили, что они могут в течение 15 дней получить водительское удостоверение. Поэтому у нас на дорогах 90% нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортные происшествия - это именно по вине водителей транспортных средств. Мы считаем, что эту деятельность надо ужесточить, порядок навести", - отметил Султанбаев.

В министерстве изучают международный опыт и обсуждают с депутатами возможные реформы. В частности, позиция МВД - внедрить контроль через единый государственный орган.