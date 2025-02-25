  • 25 Февраля, 20:19
  • BAIGENEWS

В Казахстане хотят ужесточить контроль за подготовкой водителей

МВД предлагает реформу.

Сегодня, 18:51
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:51
Сегодня, 18:51
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Фото: pxhere.com

Качество подготовки водителей в Казахстане оставляет желать лучшего. Об этом заявил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев. По его словам, именно по вине водителей происходит 90% нарушений ПДД и ДТП, а нынешняя система обучения слишком упрощена, передаёт BaigeNews.kz.

В МВД предлагают ввести разрешительный порядок для автошкол, отменить самоподготовку и онлайн-обучение. Полицейские уверены, что водитель должен обучаться так же, как токарь, сварщик или сантехник - на уровне профессионального образования.

одготовку водителей настолько упростили, что они могут в течение 15 дней получить водительское удостоверение. Поэтому у нас на дорогах 90% нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортные происшествия - это именно по вине водителей транспортных средств. Мы считаем, что эту деятельность надо ужесточить, порядок навести", - отметил Султанбаев.

В министерстве изучают международный опыт и обсуждают с депутатами возможные реформы. В частности, позиция МВД - внедрить контроль через единый государственный орган.

"Что касается непосредственно приёма теоретического и практического экзамена в СпецЦОНах. Мы сегодня говорим о том, что подготовкой водителей занимаются бизнес-структуры, контролировать должно МВД, приём экзаменов осуществляет совсем другой госорган. Наша позиция такая - должен быть единый контроль. Мы готовы даже контрольную часть передать Правительству для граждан. Или же они должны передать нам всё, и чтобы всё это вместе один госорган контролировал. Если коротко сказать: "Когда пастухов много, овца погибает". Должен быть один хозяин. Один орган должен заниматься контролем. Тогда будет дисциплина", - сказал глава Комитета адмполиции.

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