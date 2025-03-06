Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента Еділ Терекбайұлы поднял проблему контроля за отечественными товаропроизводителями в рамках государственных закупок, передает BaigeNews.kz.

По его словам, принципы закупок изначально направлены на поддержку местных производителей, однако существуют случаи, когда компании получают индустриальные сертификаты, но фактически поставляют импортную продукцию. Проверить таких поставщиков не всегда возможно из-за отсутствия полномочий у соответствующих органов.

"Министерство финансов и Агентство по защите и развитию конкуренции пока не дали согласие на решение этого вопроса. Если мы не будем контролировать производство, как тогда сможем поддерживать отечественных товаропроизводителей?" - отметил Еділ Терекбайұлы.

Он также добавил, что "Самрук-Казына" заявила о готовности проводить мониторинг, тогда как "КазМунайГаз" сообщил, что закон не дает ему таких полномочий. В связи с этим возникает вопрос о необходимости законодательного регулирования.

В Мажилисе уже утвердили реестр отечественных производителей, который будет вести Министерство промышленности и строительства РК. Однако для обеспечения прозрачности необходимо не только вести учет предприятий, но и контролировать, действительно ли ведется производство и создаются ли рабочие места.

Заместитель директора департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Мейрамбек Танжариков отметил, что государственные органы поддерживают инициативу и готовы к совместному обсуждению решений.

"Как государственный орган, мы поддерживаем эти инициативы и готовы к совместному обсуждению любых предложений", - пояснил Танжариков.

Вопрос контроля за отечественными товаропроизводителями будет дополнительно рассмотрен рабочей группой, а депутаты внесут соответствующие поправки в законодательство.