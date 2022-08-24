В Казахстане хотят упростить получение страховки при мелких ДТП. Как это будет работать?

Фото: car72.ru

В Казахстане хотят упростить получение страховки при мелких ДТП. Это станет возможным благодаря внедрению в стране европротокола, передает BaigeNews.kz. Этот принцип широко применяется в международной практике – в странах Европы и некоторых странах СНГ – в Армении, Узбекистане, Украине, России, Беларуси.

Европротокол – это упрощённое оформление документов о ДТП, при котором не требуется участие сотрудников полиции и решение суда. Оформлять ДТП можно будет через мобильное приложение, независимо от того, в какой страховой компании застрахованы участники ДТП.

В пилотном режиме европротокол в Казахстане начнут тестировать с января 2023 года. Введут эту процедуру на постоянной основе с января 2024 года.

Оформить по европротоколу можно будет лишь те ДТП, в которых участниками являются два автовладельца. Есть и другие требования:

если нет вреда здоровью участников ДТП;

материальный ущерб не превышает сумму в 100 МРП (1 МРП - 3063 тенге);

оба участника согласны со своим статусом - потерпевший и виновник.

Сейчас оформление страховой выплаты после таких аварий занимает более двух недель. Начинается всё с приезда сотрудника полиции, котрый оформляет протокол. После фиксации ДТП дело находится в управлении полиции, затем передаётся в суд и в конце выносится решение. Всё это занимает как минимум две недели. Автомобиль тем временем находится в нерабочем состоянии. Ведь до того, как не пройдёт судебный процесс, страховая компания не принимает документы для возмещения ущерба. Но благодаря европротоколу страховку можно будет получить намного быстрее.

Внедрением европротокола занимаются сразу несколько госорганов - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Министерство внутренних дел, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Центр цифровой трансформации РГП "Центр поддержки цифрового правительства".

Подробнее о том, каков будет механизм оформления ДТП по европротоколу, в репортаже BaigeNews.kz рассказали аналитики центра Рустем Ирбатыров и глава Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин.