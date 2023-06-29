В Казахстане хотят создать Консорциум научных организаций в сфере водных ресурсов

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В Казахстане планируют создать Консорциум ведущих научных и образовательных организаций в сфере водных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Этот вопрос рассматривали на очередном заседании Водного совета Казахстана под председательством премьер-министра Алихана Смаилова. В частности, отмечается, что работа нового научного центра позволит объединить усилия всех профильных институтов для разработки отраслевых программ развития.

Кроме того участники рассмотрели вопросы повышения эффективности работы уполномоченного органа в области использования и охраны водных ресурсов, а также бассейновых инспекций, обучения соответствующих специалистов и укрепления водной дипломатии в целом.

Смаилов подчеркнул, что Минэкологии нужно активизировать внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем управления рисками (СУР) в водной отрасли. Это позволит повысить эффективность мониторинга и работы соответствующих специалистов, а также поможет более рационально использовать водные ресурсы.

В заключение премьер поручил уполномоченным госорганам проработать Программу развития гидрогеологических исследований, подготовить предложения по автоматизации мониторинга подземных вод и внедрению других геоинформационных технологий.