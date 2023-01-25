В Казахстане хотят разрешить охоту на сайгаков для научных целей

Фото: МСХ РК

В четырёх областях Казахстана разрешат охоту на сайгаков для научных целей. Об утверждении лимита на отсрел говорится в приказе Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ, опубликованном на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно приказу "Об утверждении лимита на изъятие видов животных, являющихся объектами охоты, на период с 15 февраля 2023 года по 15 февраля 2024 года включительно", в общей сложности в научных целях планируется изъять 1815 сайгаков.

в Акмолинской области — 705 сайгаков;

в Карагандинской области — 700;

в Костанайской области — 210;

в Западно-Казахстанской области — 200 особей.

В комитете отметили, что лимит на отстрел сайгака выделяется исключительно для научных целей. Представленные квоты являются гарантированными для Национального референтного центра по ветеринарии, Института зоонозных инфекций, Института зоологии МОН РК и Казахского научно-исследовательского ветеринарного института.

Главной причиной разрешения охоты на животных учёные назвали нехватку кормовой базы из-за увеличения популяции степных антилоп.

"Произошло лавинообразное нарастание численности западной, уральской группировки сайгаков. В результате она достигла уровня общей численности этого вида в благоприятные годы в целом по республике. Это создало проблему о которой предупреждали зоологи — конфликт между землепользователями и сайгаком. Раньше, когда основное ядро составляла бетпакдалинская популяция, располагавшаяся в малонаселённом пустынном регионе, таких ситуаций почти не возникало. А теперь, с учётом недостаточной кормовой ёмкости естественных угодий для такого поголовья, сайгаки стали кормиться на сельскохозяйственных полях и пастбищах", — говорится в проекте биологического обоснования.

Лимиты на охоту также устанавливаются и на других животных. В их чиле кабаны, корсары, бурые медведи, рыси, лоси, лисицы, барсуки, маралы и косули.