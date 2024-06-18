В Казахстане хотят расширить зону применения возможности SpaceX

"Министерством в рамках пилотного проекта по использованию негеостационарных спутниковых систем (НГСО) от SpaceX подключено 1485 школ из 1883 школ. В рамках проведенного обсуждения и согласования с Комитетом национальной безопасности мы планируем расширить пилотный проект на потребности Министерства по чрезвычайным ситуациям для доступа к интернету во время ликвидации чрезвычайных ситуаций", - сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, планируется также дальнейшее развитие технологии 5G в городах Астана, Алматы, Шымкент и областных центрах. На сегодня установлено 1 144 базовых станций в 20 городах. Ожидается, что внедрение мобильной связи 5G должно завершиться до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал, как будут стимулировать операторов сотовой связи для обеспечения сел мобильным интернетом.