В Казахстане хотят поменять схему получения авто по льготному кредиту

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Фонд развития промышленности предлагает изменить механизм приобретения автомобилей с помощью льготного кредитования, передаёт BaigeNews.kz.

"Вопрос в целом стоит о пересмотре механизма программы. Если раньше сначала обращались в адрес автосалонов, потом шли в банк. То сейчас фонд развития промышленности предлагает другой механизм, чтобы сначала в фонд развития промышленности обратились. Там будет электронная очередь, после того, как получили (шли - ред.) в автосалон. Чтобы автосалоны в определённые оговоренные с ними сроки могли предоставить автомобиль. Это в любом случае будет револьверный метод денег. Либо будут накопления", — сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в кулуарах заседания правительства РК.

Сумма выдаваемого кредита должна составлять до 10 миллионов тенге, а сумма стоимости автомашины не должна превышать 15 миллионов тенге.