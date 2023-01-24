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  • В Казахстане хотят поменять схему получения авто по льготному кредиту
YouTube Сегодня, 13:10
161
Сегодня, 13:10
161
Фото: YouTube

В Казахстане хотят поменять схему получения авто по льготному кредиту

Фонд развития промышленности предлагает изменить механизм приобретения автомобилей с помощью льготного кредитования, передаёт BaigeNews.kz.

"Вопрос в целом стоит о пересмотре механизма программы. Если раньше сначала обращались в адрес автосалонов, потом шли в банк. То сейчас фонд развития промышленности предлагает другой механизм, чтобы сначала в фонд развития промышленности обратились. Там будет электронная очередь, после того, как получили (шли - ред.) в автосалон. Чтобы автосалоны в определённые оговоренные с ними сроки могли предоставить автомобиль. Это в любом случае будет револьверный метод денег. Либо будут накопления", — сказал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в кулуарах заседания правительства РК.

Сумма выдаваемого кредита должна составлять до 10 миллионов тенге, а сумма стоимости автомашины не должна превышать 15 миллионов тенге.

"Это предлагается, чтобы были доступные автомобили, чтобы дорогих автомобилей в этой программе не было. Мы говорим о том, что программу постараемся начать до конца месяца. На этой неделе Фонд развития промышленности проведёт брифинг, тогда и озвучат условия. (...) По количеству машин, по ожиданию, это не только в Казахстане, это в любой стране, даже в самой Южной Корее, где Kia производится, там также отельные марки населению приходится ждать 2–2,5 года", — сказал Марат Карабаев.

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#авто #автокредитование #машины #льготное кредитование
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 13:10
161
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