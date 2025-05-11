Министерство туризма и спорта Казахстана разработало проект приказа о внесении изменений в Правила субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории страны, передаёт BaigeNews.kz.

Изменения касаются приказа Министра от 7 декабря 2021 года № 375 и направлены на приведение нормативного документа в соответствие с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особого статуса города Туркестана и культурных центров за рубежом".

В частности, скорректирован понятийный аппарат, что, по мнению разработчиков, обеспечит более точное регулирование механизма субсидирования авиаперевозок несовершеннолетних в составе туристических групп.

Публичное обсуждение проекта продлится до 23 мая 2025 года. Все заинтересованные стороны могут оставить свои предложения и замечания на официальной платформе "Открытые НПА".

Ожидается, что обновлённые нормы повысят доступность внутреннего туризма для детей и поддержат развитие культурных маршрутов по стране.

Ранее сообщалось, как дети по Казахстану путешествуют за счёт государства.