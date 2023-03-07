В Казахстане хотят отменить онлайн-обучение водителей

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В Казахстане разработали поправки в правила подготовки водителей и получения водительских удостоверений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Проект приказа министра МВД размещён на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 24 марта 2023 года.

Согласно документу, пересморен будет порядок сдачи экзаменов на права, а также:

В целях повышения качества обучения водителей отменяется онлайн и дистанционные формы обучения.

В целях усиления контроля за посещаемостью и качеством обучения кандидатов учёт лиц в учебных организациях, зачисленных в группы подготовки водителей ведётся с использованием автоматизированной информационной системы уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения.

Регламентируют основания аннулирования водительских удостоверений.

Регламентируют процессы сдачи теоретического или практического экзаменов.

Регламентируют требования по оборудованию экзаменационных классов, усилят контроль за процессом сдачи экзаменов.

В новой редакции изложат приложение "Штрафные баллы, начисляемые при сдаче практического экзамена".

Отметим, что вопрос самостоятельного обучения водителей в Казахстане в октябре 2022 года поднимали депутаты мажилиса VII созыва. Парламентарии тогда заявили, что согласно статистике, водители-самоучки совершают половину смертельных ДТП в стране, что показывает неэффективность методики онлайн-обучения. Как отметили депутаты, система получения прав вынуждает казахстанцев искать незаконные пути получения документов.

В МВД считают, что низкий уровень обучения водителей — это главная причина из-за которой растёт количество нарушений правил дорожного движения. Обучение становится формальным из-за нововведений, действующих с 2018 года. К автошколам снизили требования по качеству подготовки водителей. А для открытия курсов больше не требуется получения лицензий и разрешений. С 2020 года их работа государством и вовсе не контролируется.