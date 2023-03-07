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avtosreda.ru Сегодня, 09:23
267
Сегодня, 09:23
267
Фото: avtosreda.ru

В Казахстане хотят отменить онлайн-обучение водителей

В Казахстане разработали поправки в правила подготовки водителей и получения водительских удостоверений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Проект приказа министра МВД размещён на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 24 марта 2023 года.

Согласно документу, пересморен будет порядок сдачи экзаменов на права, а также:

  • В целях повышения качества обучения водителей отменяется онлайн и дистанционные формы обучения.
  • В целях усиления контроля за посещаемостью и качеством обучения кандидатов учёт лиц в учебных организациях, зачисленных в группы подготовки водителей ведётся с использованием автоматизированной информационной системы уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения.
  • Регламентируют основания аннулирования водительских удостоверений.
  • Регламентируют процессы сдачи теоретического или практического экзаменов.
  • Регламентируют требования по оборудованию экзаменационных классов, усилят контроль за процессом сдачи экзаменов.
  • В новой редакции изложат приложение "Штрафные баллы, начисляемые при сдаче практического экзамена".

Отметим, что вопрос самостоятельного обучения водителей в Казахстане в октябре 2022 года поднимали депутаты мажилиса VII созыва. Парламентарии тогда заявили, что согласно статистике, водители-самоучки совершают половину смертельных ДТП в стране, что показывает неэффективность методики онлайн-обучения. Как отметили депутаты, система получения прав вынуждает казахстанцев искать незаконные пути получения документов.

В МВД считают, что низкий уровень обучения водителей — это главная причина из-за которой растёт количество нарушений правил дорожного движения. Обучение становится формальным из-за нововведений, действующих с 2018 года. К автошколам снизили требования по качеству подготовки водителей. А для открытия курсов больше не требуется получения лицензий и разрешений. С 2020 года их работа государством и вовсе не контролируется.

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#водители #МВД #водительское удостоверение #обучение #дистанционное обучение
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:23
267
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