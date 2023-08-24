В Казахстане хотят ограничить въезд мигрантов в Астану

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BaigeNews.kz Сегодня, 14:43
Сегодня, 14:43
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Фото: BaigeNews.kz

В Министерстве труда и социальной защиты населения уже готовят соответствующие поправки в законодательные акты, передаёт корреспондент BaigeNews.kz cо ссылкой на председателя комитета по миграции Аскарбека Ертаева.

"Выработаны определенные поправки, но они еще обсуждаются, поэтому сейчас я не стал бы их озвучивать. Ещё идет обсуждение, где-то ещё дополнительно надо выработать согласованные позиции. Эти все меры будут рассматриваться в рамках законодательных актов, то есть меры будут внесены в законопроект. Поэтому работа здесь ещё продолжается. И, я думаю, где-то, может быть, к середине сентября первые подходы уже будут озвучены", - сообщил он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Астане.

По словам Ертаева, для этих целей создана специальная рабочая группа, которую координирует Минтруда.

"Мы провели уже несколько заседаний, рассмотрели мировой опыт", - добавил чиновник.

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