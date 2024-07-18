  • 18 Июля, 01:54
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В Казахстане хотят ограничить размер потребительских кредитов

Сегодня, 01:25
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 01:25
Сегодня, 01:25
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Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане предлагают установить максимальную сумму потребительских кредитов, передаёт BaigeNews.kz.

Такое предложение отражено в проекте постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, которое опубликовано на портале "Открытые НПА". Документ вынесен на публичное обсуждение до 31 июля.

Проектом предусматривается установление максимальной суммы:

- по беззалоговым потребительским банковским займам – 2200 МРП, по потребительским банковским займам, обеспеченным залогом, – без ограничений;

- по беззалоговым потребительским микрокредитам микрофинансовых организаций – 1100 МРП, по потребительским микрокредитам, обеспеченным залогом, – без ограничений.

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