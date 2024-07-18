В Казахстане хотят ограничить размер потребительских кредитов
Сегодня, 01:25
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Сегодня, 01:25Сегодня, 01:25
82Фото: BaigeNews.kz
В Казахстане предлагают установить максимальную сумму потребительских кредитов, передаёт BaigeNews.kz.
Такое предложение отражено в проекте постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, которое опубликовано на портале "Открытые НПА". Документ вынесен на публичное обсуждение до 31 июля.
Проектом предусматривается установление максимальной суммы:
- по беззалоговым потребительским банковским займам – 2200 МРП, по потребительским банковским займам, обеспеченным залогом, – без ограничений;
- по беззалоговым потребительским микрокредитам микрофинансовых организаций – 1100 МРП, по потребительским микрокредитам, обеспеченным залогом, – без ограничений.