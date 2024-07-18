В Казахстане хотят ограничить размер потребительских кредитов

В Казахстане предлагают установить максимальную сумму потребительских кредитов, передаёт BaigeNews.kz.

Такое предложение отражено в проекте постановления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, которое опубликовано на портале "Открытые НПА". Документ вынесен на публичное обсуждение до 31 июля.

Проектом предусматривается установление максимальной суммы:

- по беззалоговым потребительским банковским займам – 2200 МРП, по потребительским банковским займам, обеспеченным залогом, – без ограничений;

- по беззалоговым потребительским микрокредитам микрофинансовых организаций – 1100 МРП, по потребительским микрокредитам, обеспеченным залогом, – без ограничений.