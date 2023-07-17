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liter.kz Сегодня, 14:00
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Сегодня, 14:00
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Фото: liter.kz

В Казахстане хотят обновить форму для спасателей и пожарных

Рабочая группа МЧС изучит лучшие мировые практики в этом направлении.

На аппаратном совещании министр по ЧС Сырым Шарипханов поручил профильным структурным подразделениям МЧС приступить к разработке обновленной формы для пожарных и спасателей, передаёт Baigenews.kz.

В соответствии с поручением министра будет создана рабочая группа из ответственных сотрудников, которая учтет все предложения рядовых пожарных и спасателей по созданию комфортной и функциональной спецодежды. Рабочая группа также изучит лучшие мировые практики в этом направлении.

"Тушение пожаров и аварийно-спасательные работы часто проходят в сложнейших условиях для личного состава. В этой связи форма должна быть как удобной, так и функциональной. Наша задача – обеспечить спасателям максимальный комфорт при выполнении своих функциональных обязанностей. Эта же тактика должна касаться обеспечения их современной спасательной техникой", - отметил Шарипханов.

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Сегодня, 14:00
216
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