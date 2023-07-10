В Казахстане хотят ликвидировать девять банков

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По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сейчас на рынке Казахстана действует 21 банк второго уровня, и девять банков находятся в процессе ликвидации. Такие данные АРРФР приводит в консультативном документе к законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг", опубликованном на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что с начала 2022 года Агентством было отказано в согласовании 13 кандидатов на должность руководящего работника банка второго уровня.

На рынке ценных бумаг действует 49 субъектов, при этом с начала 2022 года в согласовании отказано 10 кандидатам на должность руководящего работника.

В страховом секторе действует 26 организаций, с 2022 года уполномоченным органом отказано в согласовании 11 кандидатам на должность руководящего работника.

В секторе микрокредитования, лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности имеют 252 микрофинансовые организации, при этом, с начала 2022 года лишены лицензии 17 компаний.