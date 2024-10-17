В Казахстане хотят криминализировать киберпреступления

Депутат Екатерина Смышляева в кулуарах мажилиса прокомментировала возможную криминализацию киберпреступлений в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Она сообщила, что в рамках работы над проектом Цифрового кодекса будет обсуждение по этому вопросу.

"В рамках Цифрового кодекса, я полагаю, вместе с правоохранительными органами по вопросам криминализации тоже будем работать. Мы сегодня видим, что ситуация к лучшему не меняется. Видим ухудшение. Киберпреступление - это не совсем даже про мошенничество, это больше про взлом информационных систем. Мы не так давно приняли регуляторную модель для "белых хакеров", значит, так или иначе пытаемся защитить свои информсистемы... Поэтому здесь, безусловно, с МВД надеемся по этой криминальной части отработать. Тем более у нас есть специалисты в этом вопросе, имеются эксперты, есть предложения", - сказала депутат.

Ранее министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что в стране удалось раскрыть более 2,5 тысячи киберпреступлений и возместить ущерб в размере 962 миллионов тенге.