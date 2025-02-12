В сенате Парламента состоялась рабочая встреча членов Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству с руководством "КазАвтоЖол" в рамках подготовки к Правительственному часу, передаёт BaigeNews.kz.

Темой обсуждения стало текущее состояние, актуальные проблемы и пути решения в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог в Казахстане.

В ходе встречи были затронуты ключевые вопросы развития дорожной отрасли, включая финансирование и реализацию инфраструктурных проектов, а также законодательные инициативы, направленные на совершенствование нормативной базы.

Особое внимание было уделено предложенным законодательным поправкам, среди которых оптимизация процесса предоставления земельных участков для объектов придорожного сервиса, а также корректировка проектно-сметной документации дорожных проектов.

Дополнительно обсуждались вопросы приравнивания экспертов авторского и технического надзора к государственным служащим в целях повышения прозрачности и борьбы с коррупцией, предоставления Комитету автомобильных дорог полномочий по утверждению нормативов дорожной отрасли, пересмотра подходов к отбору подрядных организаций, а также создания битумного оператора для стабилизации цен и обеспечения качества дорожных покрытий.

В рамках встречи также обсуждались планы по реконструкции и строительству местных дорог, в том числе реализация масштабных инфраструктурных проектов, направленных на улучшение дорожной сети Казахстана.

"Планируется обеспечить качественный ремонт и строительство 14 тысяч км автодорог областного и районного значения до 2029 года, что соответствует стратегическим целям государства в сфере транспортной инфраструктуры", - отметили на заседании.

В завершение встречи депутаты выразили готовность оказывать поддержку инициативам, направленным на развитие дорожной отрасли, и подчеркнули важность эффективного взаимодействия между государственными органами и отраслевыми структурами для достижения поставленных целей.