В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века

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В Казахстане группа ученых-историков и сотрудников центра готовит к публикации многотомник "Алашорда ісі. 1920-1940 жж. Құжаттар мен материалдар", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. Это издание расширит научный горизонт политической истории Казахстана ХХ века, отметили в пресс-службе президента.

"Указом президента в ноябре 2020 года была создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий ХХ века. В целях обеспечения архивного сопровождения работы Государственной комиссии в 2021 году был открыт Центр изучения материалов политических репрессий ХХ века. В центр будут переданы архивные материалы по истории политических репрессий 30-50-х годов ХХ века из специальных архивов МВД, КНБ, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Планируется, что в ближайшее время Центр примет около 715 тысяч дел. Также здесь осуществляются работы по рассекречиванию, реставрации документов, а также созданы условия для их исследования и ввода в научный оборот.

Всего в фондах Центра хранится один миллион 132 тысячи дел.