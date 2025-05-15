В Казахстане готовят масштабную реформу системы профилактики правонарушений
Документ законопроекта разработан по поручению Президента и направлен на усиление превентивных мер
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Министерство внутренних дел представило Мажилису проект нового Закона "О профилактике правонарушений", разработанный по поручению Президента. Документ обновляет подход к предупреждению правонарушений в условиях новых социальных вызовов, передаёт BaigeNews.kz.
"Действующий закон в своё время позволил создать национальную систему профилактики. Однако практика показала, что современное общество требует новых, более гибких решений", — заявил вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха.
По его словам, новый закон сохраняет эффективные элементы действующей модели и дополняет их инструментами точечной профилактики.
"Была поставлена задача — чётко определить компетенции ответственных органов, выстроить механизмы координации и внедрить индивидуальные меры воздействия", — подчеркнул он.
В проекте значительно расширен круг субъектов профилактики — с 13 до 26. В работу включаются центры поддержки семьи, опека, мобильные группы, СМИ, органы по делам молодёжи, омбудсмен и другие структуры.
Согласно новому законопроекту, местные исполнительные органы получат ключевую роль в системе профилактики. Акимы всех уровней станут координаторами, отвечающими за работу с социально уязвимыми слоями населения и межведомственное взаимодействие.
"Мы исходим из того, что именно местные власти находятся ближе всего к населению и могут оперативно реагировать на риски. Акимы организуют работу с молодёжью, неблагополучными семьями, безработными, утверждают состав межведомственных комиссий", — пояснил Игорь Лепеха.
Маслихаты будут наделены полномочиями заслушивать отчёты госорганов и контролировать исполнение местных бюджетов на цели профилактики. Проблемные вопросы, не решаемые на уровне районов и городов, будут выноситься на комиссию при Правительстве.
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