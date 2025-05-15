Министерство внутренних дел представило Мажилису проект нового Закона "О профилактике правонарушений", разработанный по поручению Президента. Документ обновляет подход к предупреждению правонарушений в условиях новых социальных вызовов, передаёт BaigeNews.kz.

"Действующий закон в своё время позволил создать национальную систему профилактики. Однако практика показала, что современное общество требует новых, более гибких решений", — заявил вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха.

По его словам, новый закон сохраняет эффективные элементы действующей модели и дополняет их инструментами точечной профилактики.

"Была поставлена задача — чётко определить компетенции ответственных органов, выстроить механизмы координации и внедрить индивидуальные меры воздействия", — подчеркнул он.

В проекте значительно расширен круг субъектов профилактики — с 13 до 26. В работу включаются центры поддержки семьи, опека, мобильные группы, СМИ, органы по делам молодёжи, омбудсмен и другие структуры.

Согласно новому законопроекту, местные исполнительные органы получат ключевую роль в системе профилактики. Акимы всех уровней станут координаторами, отвечающими за работу с социально уязвимыми слоями населения и межведомственное взаимодействие.

"Мы исходим из того, что именно местные власти находятся ближе всего к населению и могут оперативно реагировать на риски. Акимы организуют работу с молодёжью, неблагополучными семьями, безработными, утверждают состав межведомственных комиссий", — пояснил Игорь Лепеха.

Маслихаты будут наделены полномочиями заслушивать отчёты госорганов и контролировать исполнение местных бюджетов на цели профилактики. Проблемные вопросы, не решаемые на уровне районов и городов, будут выноситься на комиссию при Правительстве.