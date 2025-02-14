В Казахстане готовят инфраструктуру для туристов из Китая
Что необходимо для комфортного пребывания граждан Китая в нашей стране узнаете в программе "Важная тема".
Сегодня, 17:42
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Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
106Фото: pixabay.com
В новом выпуске программы "Важная тема" говорим о нарастающем туристическом потоке между Казахстаном и Китаем. После введения безвизового режима количество жителей Поднебесной, посетивших нашу страну, по последним официальным данным возросло до 650 тысяч человек. И число это, ожидает управляющий директор "АО "НК "Kazakh Tourism", будет увеличиваться. Шырын Мусина рассказала, в какие города Казахстана чаще всего приезжают жители Китая, как мы меняем инфраструктуру под зарубежных гостей и с какими странами активно развиваем туризм. Подробности смотрите в интервью BaigeNews.kz.
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