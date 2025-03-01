Юбилей АНК не просто дата – это напоминание о важности дружбы, поддержки и взаимоуважения между разными народами. Для вайнахов Казахстана эта годовщина имеет особое значение: их история в этой стране – это история выживания, взаимопомощи и благодарности.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с сопредседателем Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана "Вайнах" Юсупом Келиговым. Он рассказал о жизни вайнахов в Казахстане, их истории, достижениях и роли Ассамблеи в укреплении межэтнического согласия.

Вынужденный путь

В 1944 году вайнахи пережили одну из самых тяжелых страниц своей истории – депортацию по этническому признаку. Тысячи семей были вынуждены покинуть свои дома и начинать жизнь с нуля. Как и многие другие народы, они обрели в Казахстане вторую родину.

"Казахская степь приняла горцев. Мы, вайнахи Казахстана, живем здесь уже более 80 лет. В День благодарности мы всегда вспоминаем то непростое время, мы помним все, что нам рассказывали наши родители, как простые казахи протянули нам руку помощи. Благодаря их поддержке мы смогли выжить, адаптироваться и найти свое место в новой жизни. Они делились с нами последним, и этот дух братства передается из поколения в поколение", - отметил Юсуп Келигов.

По словам Келигова, переселение стала тяжелым испытанием, но в новых условиях вайнахи смогли сохранить свою идентичность.

"Несмотря на трудности, мы никогда не забывали своих корней. В наших семьях воспитывали уважение к традициям, языку, культуре. Наша общность основана на гражданских началах, общей исторической судьбе и стержневой культурно-исторической роли казахского народа.

Ее уникальность заключается в постоянном развитии, взаимопроникновении и взаимообогащении культур, а также в возможности изучать родной язык, сохранять национальный колорит и самобытность. Наша модель единства и согласия признана даже Организацией Объединенных Наций. Это помогло нам не раствориться, а стать полноценной частью казахстанского общества", - рассказал Келигов.

Вклад в развитие Казахстана

За десятилетия вайнахи прочно вписались в жизнь Казахстана, став неотъемлемой частью общества. Среди них есть ученые, врачи, юристы, спортсмены, деятели культуры и предприниматели, внесшие значимый вклад в развитие страны.

Так, в Казахстане родился Руслан Аушев – бывший президент Ингушетии и Герой Советского Союза. Здесь вырос народный артист Султан Байсултанов, а академик Султан Оздоев внес значительный вклад в геологию.

В юридическом сообществе большим уважением пользуется доктор юридических наук, автор монографий и учебных пособий Исидор Борчашвили.

"Мы также гордимся специалистами в области медицины: кандидатом медицинских наук Макшарипом Мартазановым, кандидатом медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой нормальной физиологии НАО "Медицинский университет Астана" Курейшом Хамчиевым, а также врачом-урологом, заведующим отделением урологии Магомедом Тангиевым, которые вносят значимый вклад в здравоохранение", - рассказал спикер.

Юсуп Келигов подчеркнул, что успехи вайнахов стали возможны благодаря политике мира и согласия в стране.

"В Казахстане главное – твои дела, а не национальность. Каждый может добиться успеха, если работает с полной отдачей. Это очень важное правило, благодаря которому мы сегодня чувствуем себя равными среди разных это на общий дом", - поделился спикер.

Сохранение культуры

Вместе с институтом народной дипломатии свое тридцатилетие отмечает и Ассоциация чеченцев и ингушей Казахстана "Вайнах".

Ассоциация при поддержке совета старейшин, предпринимателей и молодежи работает над сохранением традиций. По словам Юсупа Келигова, при содействии Ассамблеи народа Казахстана действуют воскресные школы, где дети изучают вайнахский язык, историю и культуру. Он подчеркнул, что культура и традиции вайнахов тесно переплелись с казахскими обычаями.

"У нас много схожих ценностей – уважение к старшим, гостеприимство, забота о родных. Это делает нас ближе, помогает понимать друг друга", - поделился спикер.

Вайнахи Казахстана не только хранят свою культуру, но и активно участвуют в жизни страны. Они помогают пострадавшим от стихийных бедствий, поддерживают образовательные проекты, развивают сельскохозяйственную и строительную отрасли, создают рабочие места и развивают бизнес.

По словам Юсупа Келигова, это пример того, что национальность не определяет успех. Главное – трудолюбие, честность и стремление внести вклад в развитие общества.

"Когда в Костанайской и Абайской областях случились пожары, а в разных регионах – наводнения, казахстанцы снова показали, что единство – это не просто слова. В рамках акции "Жүректен жүрекке" пострадавшие получили более 1500 тонн гуманитарной помощи. На сессии АНК в 2024 году Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что АНК умеет объединять людей, волонтеров и благотворителей, и это результат ее многолетней работы", - пояснил спикер.

Спустя десятилетия потомки вайнахов не просто помнят историю, но и передают своим детям главный урок: благодарность и взаимовыручка помогают преодолеть любые испытания.

"Мы живем в век быстрых изменений, но самое важное остается неизменным – это единство и согласие. Казахстан показал всему миру, что этническое разнообразие – это не угроза, а сила. И мы гордимся, что можем назвать эту землю своим родным домам", – подытожил Юсуп Келигов.

История вайнахов в Казахстане – это история преодоления, развития и благодарности. И сегодня они продолжают вносить свой вклад в процветание страны, сохраняя общественое согласия уважение к ее культуре и традициям. Нам есть, что беречь и чем гордиться. Наше единство –незыблемо.