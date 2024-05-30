В Казахстане функционируют 14 центров психологической поддержки детей

В Министерстве просвещения рассказали о проводимой работе по защите детей от насилия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова сообщила, что сегодня в республике реализуется Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы, куда вошли важные инициативы защиты детства.

Также ведётся работа по развитию региональных Центров психологической поддержки, что позволит обеспечить доступ детей к профессиональной психологической помощи.

"На сегодняшний день в республике функционируют 14 центров психологической поддержки. Принята методика по профилактике, выявлению и оказанию помощи детям-жертвам насилия. Для оценки детского благополучия и степени эффективности национальной политики, направленной на создание условий для детей в разных сферах, разработан и внедрен Индекс благополучия детей", - рассказала Насымжан Оспанова на круглом столе в СЦК.

Главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Ужесточена ответственность за насилие в отношении детей.

Кроме того, закреплён статус правозащитного института в сфере детства Региональных детских омбудсменов.

Создан государственный Единый телефон "111" доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей.

Также введены нормы, предусматривающие запрет на высадку ребёнка из автобуса.

Для выявления уровня цифровой грамотности детей и стратегического планирования и реализации мероприятий, направленных на защиту детей в цифровой среде Министерством совместно с ЮНИСЕФ в 2023 году проведено социологическое исследование "Kazakhstan Kids Online. Цифровая жизнь детей в Казахстане".

В целях привлечения внимания к ответственному, безопасному и продуктивному использованию цифровых технологий стартовали кампании по подключению родителей к программе “Родительский контроль” и "КиберТұмар - защитим детей в цифровой среде".