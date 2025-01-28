В Казахстане формируется сеть из 217 комфортных и 200 опорных школ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов озвучил ключевые достижения и планы в сфере образования, науки и здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.
Так, формируется сеть из 217 комфортных и 200 опорных школ. Основная задача – поэтапное выравнивание качества образования во всех общеобразовательных учреждениях страны через трансляцию лучших практик.
Также в 2025 году планируется создание 10 технологических колледжей-лидеров, которые станут ключевыми ресурсными центрами для других учебных заведений профтехобразования. В Казахстане успешно работают 23 филиала зарубежных университетов. В 2025 году откроются новые 11.
Важное внимание уделяется коммерциализации университетской науки. Например, в Университете Сатпаева по заказу корпорации Kazakhmys был разработан инновационный метод получения чистого селена, который используется в медицине и высоких технологиях. В Назарбаев Университете активно развивают производство экзоскелетов для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. После получения необходимых сертификатов Министерство здравоохранения обеспечит производителя заказами .
"В области здравоохранения продолжается работа по повышению качества и охвата медицинскими услугами: младенческая смертность снизилась на 6,7%, материнская – на 11,4%. Для ранней диагностики заболеваний уровень скрининговых обследований расширен на 38%. 2,8 млн человек прошли онкоскрининг. В результате достигнуто снижение показателя смертности от злокачественных новообразований на 3,5%", — доложил Премьер.
Также группа казахстанских ученых разработала новый препарат для лечения онкологических заболеваний. Он проходит вторую фазу клинических испытаний. Ожидается, что к концу года препарат будет зарегистрирован.
Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.
Самое читаемое
- Самый большой природный каток открыли в ВКО
- Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана
- Тело женщины с предсмертной запиской нашли в парке Петропавловска
- Лукашенко сказал, будет ли ещё участвовать в выборах президента Беларуси
- География Трампа: Мексиканский залив официально переименован в Американский