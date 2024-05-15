В Казахстане ежегодно оказывается более 100 тысяч услуг семьям – Аида Балаева

Для нас казахстанцев семья – это основа жизни, хранительница ценностей, культуры, преемственности поколений. Об этом сказала министр культуры и информации РК Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня весь мир отмечает День семьи. Эта дата была учреждена Генеральной ассамблеей ООН 31 год назад.

"Именно у семейного очага начинается жизнь человека, здесь проходит его детство, происходит метаморфоза личности. Семья была и остается главным источником любви, уважения, солидарности и всего того, на чем строится любое цивилизованное общество. Самое главное, для каждого из нас семья – это фактор стабильности и развития. Именно об этом говорит президент Касым-Жомарт Токаев, когда отмечает роль института семьи в решении проблем государственного значения. Ибо семейное воспитание лежит в основе таких общественных проблем как охрана детства и материнства, духовное развитие поколения, бытовое насилие, роли отцовства и другие", - сказала министр.

По её словам, Казахстан является в настоящее время одной из передовых стран, где в целях укрепления семьи создана законодательная база.