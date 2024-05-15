В Казахстане ежегодно оказывается более 100 тысяч услуг семьям – Аида Балаева
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Для нас казахстанцев семья – это основа жизни, хранительница ценностей, культуры, преемственности поколений. Об этом сказала министр культуры и информации РК Аида Балаева, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня весь мир отмечает День семьи. Эта дата была учреждена Генеральной ассамблеей ООН 31 год назад.
"Именно у семейного очага начинается жизнь человека, здесь проходит его детство, происходит метаморфоза личности. Семья была и остается главным источником любви, уважения, солидарности и всего того, на чем строится любое цивилизованное общество.
Самое главное, для каждого из нас семья – это фактор стабильности и развития. Именно об этом говорит президент Касым-Жомарт Токаев, когда отмечает роль института семьи в решении проблем государственного значения. Ибо семейное воспитание лежит в основе таких общественных проблем как охрана детства и материнства, духовное развитие поколения, бытовое насилие, роли отцовства и другие", - сказала министр.
По её словам, Казахстан является в настоящее время одной из передовых стран, где в целях укрепления семьи создана законодательная база.
"Вопросы брака и семьи регулируются Кодексом о браке и семье, реализуется концепция семейной и гендерной политики до 2030 года.
Во всех регионах функционируют центры поддержки семьи. Ежегодно оказывается более 100 тысяч услуг семьям.
В 2023 году перечень праздничных дат в республике дополнен праздниками "День матерей" и "День отцов". Запущен пилотный проект по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявления на регистрацию брака, по вопросам планирования семьи, семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирование семейного бюджета и другим важным вопросам", - отметила Аида Балаева.
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