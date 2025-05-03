В Казахстане этим летом откроют свыше 10 тысяч пришкольных лагерей
А также организуют более 500 палаточных кемпингов.
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Этим летом в стране планируют охватить программами отдыха, оздоровления и занятости 3,1 миллиона детей, в том числе более 500 тысяч — из социально уязвимых категорий, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
По информации ведомства, при поддержке фонда "Қазақстан халқына" около 10 тысяч детей смогут отдохнуть бесплатно. Всего в стране откроются более 10 тысяч пришкольных лагерей, как с питанием, так и без, а также 512 палаточных и юрточных кемпингов. Кроме того, в работу включатся 16 круглогодичных и 188 сезонных лагерей, запуск которых будет осуществляться поэтапно.
Организацией летней кампании занимаются республиканский и региональные штабы. Работа ведётся в рамках совместного плана, разработанного девятью государственными органами. Подготовлен и согласован перечень действующих центров отдыха.
"Особое внимание в этом году уделяется вопросам безопасности. Усилен контроль за санитарными нормами, качеством питания, а также соблюдением мер предосторожности на воде, в лесных зонах и на спортивных площадках. Для формирования культуры безопасного и активного отдыха среди детей и родителей будут распространены памятки, инструкции и гайдбуки", — говорится в сообщении.
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