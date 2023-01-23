В Казахстане ещё не выявили случаи заражения "кракеном" - Есмагамбетова

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Новый штамм коронавируса ещё не появился в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова на заседании в ЦИК.

"В мире появился новый вид варианта "омикрон" - это "кракен". Он выявлен в 87 странах мира, по последним данным секвенирования в нашей республике он не обнаружен", - сказала Айжан Есмагамбетова.

Все регионы Казахстана находятся в зелёной зоне по коронавирусной инфекции. В Минздраве отметили, что заболеваемость COVID-19 в январе по сравнению с декабрём снизилась. Если в конце прошлого года регистрировали до 200 случаев заболевания в сутки, то в январе в среднем 120 случаев в сутки.

Сегодня лечение получают чуть меньше 2 000 пациентов, из них всего 139 находятся в стационаре.

По-прежнему в семи регионах показатель репродуктивности или Р выше единицы - это Шымкент, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская и Мангистауская области. В этих регионах в соответствии с действующим постановлением главного государственного санитарного врача, рекомендуется ношение масок в местах массового скопления людей.

"На территории нашей республики, по данным последнего секвенирования, циркулирует вариант "омикрон", его различные варианты, но в 100 процентах это "омикрон". С ноября установлена циркуляция в нашей стране штамма "цербер", - заверила Айжан Есмагамбетова.

С начала эпидсезона зарегистрировано около 2,9 миллиона случаев ОРВИ и более 3 000 случаев гриппа. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то заболеваемость выросла на 20 процентов. Это объясняется тем, что в прошлом году были в действии ограничительные мероприятия, которые оказывали профилактическое действие. Как и в предыдущие эпидсезоны заболеваемость в 65 процентах случаев регистрируется среди детей до 14 лет.

На территории республики циркулируют два вида гриппа – штамм В и два подтипа штамма А – H3N2 и H1N1. Помимо гриппа циркулируют другие респираторные инфекции. 75 процентов от лабораторно подтвержденных случаев – риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и аденовирусы. 80 процентов болеющих – дети до 14 лет.