Министерство здравоохранения разместило на портале "Открытые НПА" проект изменений в приказ "Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности", передаёт BaigeNews.kz.

Это упростит взаимодействие граждан с медицинскими учреждениями, сообщают в Минздраве.

"С целью оптимизации и сокращения использования бумажных документов активно продолжается работа по переводу больничных листов и справок о временной нетрудоспособности в электронный формат", - уточняется в пояснительной записке Минздрава.

Отметим, на сегодняшний день услуга "Выдача листа о временной нетрудоспособности" предоставляется как в электронной, так и в бумажной форме.