Еще один документ переводят в электронный формат в Казахстане
Речь идет о больничном листе.
Сегодня, 15:41
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Сегодня, 15:41Сегодня, 15:41
223Фото: eSP.md
Министерство здравоохранения разместило на портале "Открытые НПА" проект изменений в приказ "Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности", передаёт BaigeNews.kz.
Это упростит взаимодействие граждан с медицинскими учреждениями, сообщают в Минздраве.
"С целью оптимизации и сокращения использования бумажных документов активно продолжается работа по переводу больничных листов и справок о временной нетрудоспособности в электронный формат", - уточняется в пояснительной записке Минздрава.
Отметим, на сегодняшний день услуга "Выдача листа о временной нетрудоспособности" предоставляется как в электронной, так и в бумажной форме.
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