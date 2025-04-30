В Казахстане продолжается масштабная работа по завершению долгостроев, многие из которых годами оставались на стадии бетонных коробок и пустых обещаний, передаёт BaigeNews.kz. Благодаря инициативе Агентства по противодействию коррупции уже сдвинут с мёртвой точки 87 социально значимых объектов, которые десятки тысяч казахстанцев ждали от трёх до восьми лет.

Только в 2024 году были завершены шесть проблемных строек, которые находились в подвешенном состоянии с 2020–2021 годов. Однако главная новость - это не конец, а продолжение: на контроле у территориальных департаментов Агентства всё ещё остаются 152 незавершённых объекта по всей стране. Работа кипит, и речь идёт не просто о зданиях - это школы, больницы, спортивные и культурные объекты, которые критически важны для жизни людей, особенно в отдалённых и сельских районах.

Наибольший прогресс наблюдается в Павлодарской области, где завершено 14 объектов, далее следуют Актюбинская (10), Кызылординская (8) и другие регионы. Среди успешно завершённых проектов - 20 новых школ, 12 жилых домов, 9 спортивных объектов, 8 учреждений культуры, 4 больницы, 3 детских сада и даже 4 моста.

Особое внимание уделяется обеспечению населения чистой водой. В 26 сёлах по всей стране люди впервые за долгое время получили доступ к питьевой воде - и это не просто статистика, а реальное улучшение качества жизни.

Например, в Сергеевке (Северо-Казахстанская область) спустя три года ожиданий завершён 27-квартирный дом, в который уже въехали многодетные семьи и дети-сироты. В Костанае - с задержкой, но всё же - сдан 45-квартирный жилой дом. А в Атырауской области завершение строительства Дома культуры в селе Сарытогай стало настоящим событием - местные жители ждали этого целых восемь лет.

Следующий этап - завершение 15 объектов во втором квартале 2025 года в таких регионах, как Алматы, Шымкент, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Туркестанская области и другие. На местах активно работают комиссии, волонтёры и мониторинговые группы — только с начала года было проведено 30 заседаний и 87 выездных проверок.

Несмотря на сложные обстоятельства и затянутое прошлое многих проектов, число долгостроев уменьшается. Агентство пообещало не останавливаться, пока каждый социально значимый объект не будет доведён до конца.

Ранее мы сообщали, что изъятые у коррупционеров миллиарды пошли на строительство медпунктов в селах.