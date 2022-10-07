В Казахстане дорабатывается Стратегия достижения углеродной нейтральности

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Сегодня научно-образовательный центр "Зелёная Академия" совместно с министерством национальной экономики провёл четвёртый климатический диалог. Эксперты обсудили проект Стратегии достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства в декабре 2020 года объявил о необходимости достижения углеродной нейтральности. Сегодня Казахстан уже завершает работы по разработке этой стратегии, сказала член совета по зелёной экономике при президенте РК, директор НОЦ "Зелёная академия" Бахыт Есекина.

Министерство экологии разработало начальный документ концепции перехода к низкоуглеродному развитию. Представитель министерства, директор департамента климата и зелёных технологий Айнур Копаева рассказала о своей работе.

"Казахстан присоединился ко всем международным договорам в области изменения климата. Эти вопросы очень актуальны для нашей страны. Казахстан наблюдает высокую уязвимость к изменению климата, и мы видим все эти результаты в рамках разработанных национальных сообщений. Особо хотелось бы выделить проблему сокращения водных ресурсов по причине таяния ледников. Мы видим, что у нас появляются экстремальные гидрологические явления. И мы наблюдаем большую уязвимость в части лесного хозяйства, а также сельского хозяйства, которое страдает из-за изменения климата", - отметила она.

Заместитель председателя правления Института экономических исследований Куаныш Бейсенгазин рассказал о приоритетах стратегии по достижению углеродной нейтральности.

По его словам, в доработку стратегии были вовлечены все заинтересованные стороны - ассоциации, министерства и госорганы. Сейчас стратегия находится на финальной стадии.

"В процессе работы мы анализировали те стратегии, которые уже были приняты. Сейчас их 53. Мы стремились изучить, какие основные элементы в них есть. Ориентировались на передовые международные стандарты. У нас есть секторальные подходы, а также сквозные подходы к финансированию, зелёным инвестициям. Отдельно хотел бы отметить, что у нас есть блок изменения общественного сознания, где будет детально прорабатываться вопрос привлечения общественности, бизнеса и населения", - объяснил он.

В дискуссии также принимали участие ученые, представители НПО, национальные и международные эксперты, которые поделились своими мнениями и рекомендациями.