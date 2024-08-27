В Казахстане должны быть и газ, и атом, и ВИЭ, и уголь - Саткалиев о развитии энергетики

В свете активного обсуждения строительства АЭС в нашей стране, не стоит забывать, что сегодня Казахстан ставит упор на сбалансированном развитии всех источников электроэнергии. Об этом в ходе брифинга на площадке правительства напомнил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Вы знаете, правительством принят план развития энергетики, который включает в себя развитие всех источников электроэнергии, то есть мы говорим о сбалансированной корзине по видам ресурсов. Сегодня Казахстан максимально использует свои уникальные возможности развития возобновляемых источников", - сказал министр энергетики.

Так, на сегодняшний день порядка 6% в энергобалансе составляют возобновляемые источники энергии. Если добавить крупные ГЭС, то в целом в Казахстане уже больше 15% электроэнергии производится за счёт возобновляемых энергоисточников. Также планируется масштабное строительство газовых станций по всему Казахстану: это и Алматинский энергоузел, и Улытау, Кызылорда, Туркестан, Актау.

При этом, как отметил Саткалиев, должны быть как базовые, так и маневренные источники электроэнергии. То есть строится ВИЭ-станция, то она обязательно должна быть оснащена либо аккумуляторной мощностью, либо соответствующими регулирущими мощностями.

"Условно говоря, если мы строим 1 гигават ветропарк, и ветер вдруг внезапно прекращает дуть, то 1000 мегават мгновенно выпадают из энергосистемы. Это потребление примерно одного среднего города. Его мгновенно нужно заместить. В этой связи мы используем именно газовую генерацию. Пакет энергокорзины сбалансирован, наша инициатива по строительству атомной станции направлена как раз на базовую генерацию, которая позволит обеспечить стабильной электроэнергией. Во-первых, покрыть дефицит. Во-вторых, заместить выбывающие мощности, в том числе угольные. В-третьих, дать возможность использования казахстанских ресурсов. Все это связано с надежностью энергообеспечения", - пояснил министр.

Также Алмасадам Саткалиев прокомментировал предложение экс-главы "Казатомпрома" Мухтара Джакишева о развитии газовой генерации вместо атомной. Саткалиев начал с того, что цифры, приведенные Джакишевым, не верные.

"Предложения Мухтара Джакишева по использованию газовой генерации выпадают из контекста. Потому что цифры, которые он объявил, порядка 8-9 млрд кубометров газа, которые сжигаются на факелах, они не соответствуют реальности. Фактически мы сжигаем максимум 340 млн кубометров, это менее 1% от всего объема газа, то есть они не могут являться источником газовой генерации", - заявил Саткалиев.

Он напомнил, что в Казахстане есть системный план по развитию газовой генерации.