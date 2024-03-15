В Казахстане до конца года будет запущен новый дата-центр

До конца 2024 года в Казахстане будет запущен новый дата-центр, а также создан суперкомпьютер, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае, передаёт BaigeNews.kz.

"Нам необходимо последовательно развивать транзитные коридоры, пролегающие по территории нашей страны, и комплексно стимулировать внешнеторговый оборот. Для этого будем возводить логистические центры и складские помещения, наращивать строительство железнодорожных линий, укреплять инфраструктуру морских перевозок, проводить гибкую тарифную политику. Все это позволит извлечь максимальную пользу из географического положения нашей страны и придаст толчок многим отраслям экономики", - сказал президент.

Еще одной перспективной точкой роста являются IT-технологии, подчеркнул Токаев.

"До конца года в Казахстане планируется создать суперкомпьютер и запустить новый дата-центр. Мы намерены построить волоконно-оптическую линию связи по дну Каспийского моря. Этот проект позволит проложить еще один цифровой коридор между Европой и Азией.



Недавно я посетил новый Инновационный центр "КТЖ". Благодаря его деятельности в отрасли внедряются передовые технологии, которые позволяют повысить производительность труда и снизить издержки. В эту работу вовлечены квалифицированные местные и зарубежные IT-специалисты", - сказал президент.

Конкретными и измеримыми результатами цифровизации становятся увеличение пропускной способности железных дорог, экономия топлива, повышение доходов компании. "По-сути, именно так нужно выстраивать цифровую экосистему. Правительству следует масштабировать данный опыт во всех секторах экономики", - добавил Токаев.