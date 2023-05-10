В Казахстане дешевеет недвижимость

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В Казахстане снижаются цены на недвижимость, передает BaigeNews.kz со ссылкой на DataHub. В апреле квадратный метр в новостройках в среднем по республике опустился в цене на 0,6% (до 486,2 тысяч тенге). Это первое задокументированное снижение с августа 2022 года, и самое сильное с октября 2016.

На общую динамику повлияло снижение цен в Алматы (на 2,3%), в остальных цены либо не изменились, либо немного выросли (максимум – на 0,4% в Актау), отмечает телеграм-канал.

По данным Бюро национальной статистики, жильё на вторичном рынке подешевело сразу на 1,5% (до 505,8 тысячи тенге за квадрат). Снижение цен отмечается второй месяц подряд. В апреле стоимость квадрата снизилась в Астане (-2,2%), Алматы (-2,5%), Шымкенте (-0,1%) и Павлодаре (-0,8%). В Талдыкоргане вторичка подорожала на 6,8%

В дополнение ко всему подешевела и аренда. В апреле – на 0,5%. Это четвертое снижение за последние полгода. Съем стал доступнее в Астане (-2,8%), Костанае (-1,3%) и Туркестане (-3,6%). В Алматы аренда выросла на 0,6%