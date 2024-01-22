Депутаты подготовили законопроект о семейно-бытовом насилии в Казахстане

Законопроект о семейно-бытовом насилии готов и будет направлен на рассмотрение в Мажилис. Об этом заявила депутат Сената Жанна Асанова, передаёт BaigeNews.kz.

По её информации, в 2023 году, в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей; поступило более 99 тысяч обращений по фактам семейно-бытового насилия, совершено 2452 преступления против детей.

"Законопроект включает в себя криминализацию насилия, то есть уголовную ответственность за побои и причинение легкого вреда здоровью (сейчас они в КОАП РК), отнесение их к категории уголовных правонарушений публичного обвинения, а также ужесточение наказания и исключение примирения сторон за все формы насилия в отношении детей. В части профилактики документом предусмотрено создание инфраструктуры помощи семьям, детям (открытие Центров поддержки семьи, Центров психологической поддержки детей)", - отметили Жанна Асанова.

Кроме того, госорганами совместно с командой Динары Закиевой проводится работа по увеличению количества сотрудников опеки до 1650 человек.

"Укрепление института семьи, культивирование в уважения к правам человека и личности, внутреннее взаимоуважение - если все эти составляющие в балансе, то вот оттуда и начинается родина, строительство чего-то сакрального и непоколебимого, под названием права человека. Все права личности и человека закреплены у нас конституционально, и находятся под защитой государства, а вот их реализация - в нас самих", - добавила сенатор.

Над законопроектом работала большая группа состоящая из экспертов, нацкомиссии по правам женщин, уполномоченных по правам детей, госорганов, адвокатов и др.