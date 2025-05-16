В Казахстане продолжается реализация активных мер по поддержке занятости населения, передаёт BaigeNews.kz. По данным на 1 мая 2025 года, при содействии государства уже трудоустроено 143,2 тысячи человек, а охват мерами содействия занятости составил 157,8 тысячи казахстанцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.

С начала года десятки тысяч граждан получили возможность трудоустроиться на субсидируемые рабочие места через карьерные центры. Многие из них приняли участие в таких программах, как общественные и социальные работы, молодежная практика, "Первое рабочее место", "Серебряный возраст" и "Контракт поколений". Это помогло обеспечить занятость как молодёжи, так и представителям старшего поколения.

Особое внимание уделяется обучению. Более 36 тысяч безработных прошли онлайн-курсы по востребованным на рынке профессиям, и 34,5 тысячи из них уже получили сертификаты. Кроме того, в рамках программы "Бастау Бизнес" более 14 тысяч казахстанцев обучались предпринимательству, и половина из них успешно завершила обучение. Профессиональное обучение по запросам работодателей прошли 802 человека.

Вопрос профориентации также остаётся важным направлением. В карьерных центрах страны консультации по выбору сферы деятельности прошли более 140 тысяч человек. Все трудоустройства подтверждаются официальными перечислениями обязательных пенсионных взносов.

По данным ведомства, почти 88 тысяч человек нашли работу благодаря активным мерам занятости, 31,7 тысячи устроились через Электронную биржу труда, 23,6 тысячи были трудоустроены в рамках инициативы "100 рабочих мест на 10 тысяч жителей", а 42 гражданина - через программы, реализуемые центральными государственными органами.

Кроме того, в 2025 году государство продолжит поддержку бизнес-инициатив. Социально уязвимые категории граждан смогут претендовать на получение безвозмездного гранта в размере до 400 МРП, что составляет 1 572 800 тенге. Первый поток приёма заявок стартует с 21 мая и продлится до 3 июня.

Комплексный подход к вопросам занятости подтверждает стремление государства не только бороться с безработицей, но и создавать устойчивые условия для профессионального развития граждан по всей стране.