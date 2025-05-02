За первый квартал 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 30 тысяч инцидентов в сфере информационной безопасности - это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Основной удар пришёлся на ботнет-атаки, количество которых выросло в десять раз - с 1,7 до 17,6 тысячи случаев. При этом фишинг также стал ощутимее: рост составил 37,2%, до 2 тысяч атак.

Несмотря на рост киберугроз, некоторые виды атак, такие как вирусы и сетевые черви, пошли на спад - их число сократилось почти на 18%. Также снизилось количество DDoS-атак и случаев отсутствия доступа к ресурсам, что может свидетельствовать о развитии инструментов защиты.

Параллельно с ростом угроз, IT-сектор Казахстана демонстрирует уверенный подъём. По итогам 2024 года объём услуг в области программирования и IT-консалтинга достиг 1,5 триллиона тенге, показав рост на 36,3% в денежном выражении и на 32,3% - с учётом инфляции. Это почти в 11 раз больше, чем в 2016 году. Основные объёмы услуг сосредоточены в Алматы и Астане, на которые приходится более 90% всего сектора.

На фоне цифрового роста цены на IT-услуги и технику тоже взлетели. Стоимость ремонта компьютеров в отдельных регионах выросла до 15,7%, а услуги по установке операционных систем подорожали более чем на 60% в Атырауской области. Особенно ощутимым стало подорожание ноутбуков: в среднем по стране рост составил 80,6%, а в Западно-Казахстанской области - рекордные 93%.

Такой резкий скачок стоимости техники может осложнить цифровую трансформацию, особенно в регионах, где доходы населения ограничены. Тем не менее, высокий спрос на IT-услуги, рост цифровой экономики и активное развитие программного сектора показывают, что цифровизация в Казахстане набирает обороты, несмотря на внешние и внутренние вызовы.

Ранее мы сообщали, что глава Минцифры потребовал персональной ответственности за кибербезопасность критически важных объектов.